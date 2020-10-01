Ezgi Erol’un ilk şarkısı
"Aramızda Kalsın" dinleyicilerle buluştu.
Seslendirme sanatçısı ve müzikal oyuncusu Ezgi Erol’un ilk teklisi “Aramızda Kalsın” geçen cuma günü yayımladı.
Sözü müziği kendisine ait olan şarkının klibi de aynı gün müzikseverlerle buluştu.
Erol, bugüne kadar; “Mutluluk”, “İstanbulname”, “Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş” gibi müzikallerle izleyici ile buluştu. Erol, aynı zamanda Onur Ünlü’nün “Beş Kardeş” ve “Dudullu Postası” dizilerinde de rol almıştı.
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