Ezgi Erol’un ilk şarkısı

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Seslendirme sanatçısı ve müzikal oyuncusu Ezgi Erol’un ilk teklisi “Aramızda Kalsın” geçen cuma günü yayımladı.

Sözü müziği kendisine ait olan şarkının klibi de aynı gün müzikseverlerle buluştu.

Erol, bugüne kadar; “Mutluluk”, “İstanbulname”, “Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş” gibi müzikallerle izleyici ile buluştu. Erol, aynı zamanda Onur Ünlü’nün “Beş Kardeş” ve “Dudullu Postası” dizilerinde de rol almıştı.