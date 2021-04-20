Ezgi Mola: O bey konuşurken benim çenem titredi
'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' karakterini canlandıran Ezgi Mola, katıldığı televizyon programında bir izleyici ile yaşadığı anısını paylaştı.
Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programının bu haftaki konukları ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu. Diziye dair derinlemesine konuların ele alındığı programda, Ezgi Mola, herkesten gizlediği bir anısını da paylaştı.
“TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”
Çekim için gittikleri bir yerde 12 yıl boyunca rahatsızlığı sebebiyle adımını evinden başka hiçbir yere atmamış bir beyefendi ile karşılaştığını söyleyen Ezgi Mola, yaşadığı anıyı şöyle anlattı:
“Setimizin başka bir yerde olduğu gün bir beyefendi bana gelip ne dedi biliyor musunuz? Tüylerim diken diken oldu. ‘Ben 12 yıl buradan dışarı adımımı atmadım.
Adam agorafobikmiş. Hikaye dışarı çıkamama ile başlamış ve zamanla hastalık onu tamamen kendi içinde izole asosyal bir insana çevirmiş.
Ve o adam, ‘Benim hayatım yaşadıklarımla, kendimi toparlamaya çalışmamla ve eşimle düzeldi’ dedi.
Diziyi bir bölüm izlediğini söyleyerek şöyle devam etti: ‘Hüngür hüngür ağlayarak odaya gittim ama çok acayip bir iş yapıyorsunuz benim bu yaşadığımı yaşayan binlerce insan var. Siz onlara cesaret veriyorsunuz’ dedi.
O gün Safiye karakterinin dışarı çıktığı bölümdü. Yani o yüzden dizinin kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. O bey konuşurken benim çenem titredi. Beyefendi size helal olsun dedim, 12 yıl ne demek? 3 gün evde kaldığımızda deliriyoruz.”
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