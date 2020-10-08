Facebook ABD'de seçim günü sonrasında da siyasi reklamları askıya aldı
ABD'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, başkanlık seçiminden sonra "sonuçlarının hemen sonuçlanamayabileceği öngörüsü" ile siyasi reklamları bir süre daha askıya alacaklarını açıkladı.
Facebook Inc. yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.
Kurumun Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında, yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını bildirdi.
Daha önce de Facebook İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini ve resmi sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine müsade etmeyeceklerini ifade etmişti.
Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı
Video Haberler
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
- Et döner diye bakın ne yedirmişler?
- Yavaş'ın Berat Albayrak'a ilişkin sözleri gündem oldu
- Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Muğla’da talan kapısı açıldı