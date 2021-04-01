Facebook, Donald Trump'ın sesine de yasak getirdi
Gelini Lara Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı röportajı Facebook'ta paylaştı. Facebook, Trump'ın sesini yayımlamama kararı aldığını açıklayarak paylaşımı platformdan kaldırdı.
Gelini Lara Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'un röportajını Facebook'ta paylaştı. Facebook, paylaşımı platformdan kaldırarak Trump'ın sesini yayımlamama kararı aldı.
Sosyal medya platformu Facebook, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin ABD Kongre baskını sonrası Lara Trump'ın paylaştığı bir Donald Trump röportajına yasak getirdi.
Cumhuriyetçilere ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında çalışan Lara Trump, o dönem henüz Başkan olan Donald Trump'la bir röportaj yapmıştı. Paylaştığı bu röportaj videosu, Kongre baskını sonrası silindi.
Lara Trump, dün de Facebook'tan videonun neden kaldırıldığına dair gelen açıklama e-mail'inin ekran görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Paylaşıma göre Facebook'tan gelen e-mail'de "Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına getirdiğimiz yasakla bağlantılı olarak Donald Trump'ın sesiyle paylaşılmış olan içerikler de kaldırılacak ve bu hesapta da bazı kısıtlamalara gidilecektir." yazıyor.
https://www.instagram.com/p/CNENWoUrQVn/
Trump'ın oğlu Eric ile evli olan Lara Trump, Facebook'tan kaldırılmasının üzerine online olarak hazırlayıp sunduğu programında röportajı paylaşmıştı.
Instagram hesabında yaptığı paylaşımda da Lara Trump, "Aynı bu şekilde Orwell'in 1984'üne bir adım daha yaklaşık" ifadelerini kullandı.
Facebook, Trump'ın hesabını 7 Ocak'ta askıya almış; Mark Zuckerburg kararı "Başkanın bu dönemde bizim hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmesinin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz" diye yorumlamıştı.
Aynı dönemlerde Donald Trump'ın Twitter hesabı da askıya alınmış ve YouTube da kendisine engel koymuştu.
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