Facebook en çok okunan paylaşımı açıkladı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:52

ABD Başkan Joe Biden, yorumunu daha sonra değiştirse de Facebook’un ‘insanları öldürdüğünü’ söyleyerek platformda Covid-19 hakkında yanlış bilgi paylaşımlarına dikkat çekmişti. Şirket, Covid-19 hakkında sahte bilgi yayan hesapları kapatsa da pandemi sürecinde mercek altında.

Sitedeki popüler içerikleri düzenli bir şekilde duyuran Facebook, yılın ilk çeyreğinde bu raporu yayımlamamıştı. Raporu aylar sonra yayımlayan Facebook, ‘sistemdeki düzeltmeler’ nedeniyle bunu geciktirdiğini söylese de eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Diken'in aktardığına göre, Facebook yönetimi dün yapılan açıklamada yılın ilk çeyreğinde platform üzerindeki en popüler makalenin ‘Covid-19 aşısının tehlikeleri ve insanları öldürdüğü’ne dair bir yazı olduğunu açıkladı.

İlk olarak Sun-Sentinel ve Chicago Tribune’de yer alan makalede, Floridalı bir doktorun Covid-19 aşısı yaptırdıktan iki hafta sonrası ölmesi anlatılıyor. Buna karşılık doktorun otopsi raporunda ölümü Covid-19 aşısının tetikleyip tetiklemediğine dair net bir kanıt yok.

Makaleyi 53 milyon kişinin okuduğu açıklanırken Facebook Sözcüsü Andy Stone, “Aslında bu haber bize yanlış bilgiyi tanımlamanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu makaledeki bilgiler gerçek” dedi.