Facebook'tan yeni 'dua isteme' özelliği

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:13

Sosyal medya devi Facebook, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliğinin kullanıma açıldığını duyurdu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre bu özelliğin devreye sokulmasıyla birlikte Facebook gruplarında ölüm, yeni doğum, yeni iş gibi haberler veren paylaşımlarda bulunan kişiler, gruptaki kullanıcılardan dua isteyebiliyor. Diğer kullanıcılar da beğeni butonuna benzer 'Dua ettim' butonunu kullanarak dileklerini iletebiliyor.

ABD'de aralık ayında deneme aşamasına geçilen güncelleme, pandemi döneminde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını sırasında, birbirleriyle bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan birçok inanç ve maneviyat topluluğu gördük. Bu yüzden onları desteklemek için yeni araçlar keşfetmeye başlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaliforniya'da yaşayan Müslüman din insanı Adeel Zeb, yeni uygulama konusunda iyimser. Uygulamaya destek veren Zeb, şöyle konuştu:

“Bu şirketler, dini açıdan marjinalleştirilmiş toplulukların güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri ve protokolleri başlattığı sürece, inançlı insanlar bu hayati girişimi desteklemeye başlamalı.”

Ohio Brunswick bulunan St. Ambrose Katolik Cemaati'nin papazı olan Rahip Bob Stec, yeni özelliği insanların dua, destek ve ibadetten oluşan 'otantik bir topluluğa' olan ihtiyacının olumlu bir yansıması olarak gördüğünü belirtti.

Bob Stec, "Ancak bu iyi bir şey olsa bile, ihtiyacımız olan derin bir otantik topluluğa bu mecrada gerek yok" dedi. Stec, "Seslerimizi ve ellerimizi duada birleştirmemiz gerekiyor. Birbirimizle omuz omuza durmamız gerekiyor. Bu şekilde harika anları paylaşın ve zorlukların üstesinden gelin” diye ekledi.