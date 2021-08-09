Facebook'tan yeni 'dua isteme' özelliği
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook, yeni 'dua isteme' özelliğini aktif hale getirdi. Bu özelliğin eklenmesiyle birlikte kullanıcılar, ne için dua ettiklerini yazdıklarında arkadaşları 'Dua ettim' butonuna tıklayabiliyor ya da paylaşıma yorum yapabiliyor.
Sosyal medya devi Facebook, uzun süredir üzerinde çalıştığı
yeni özelliğinin kullanıma açıldığını duyurdu.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre bu özelliğin devreye
sokulmasıyla birlikte Facebook gruplarında ölüm, yeni doğum, yeni iş gibi
haberler veren paylaşımlarda bulunan kişiler, gruptaki kullanıcılardan dua
isteyebiliyor. Diğer kullanıcılar da beğeni butonuna benzer 'Dua ettim'
butonunu kullanarak dileklerini iletebiliyor.
ABD'de aralık ayında deneme aşamasına geçilen güncelleme,
pandemi döneminde dini grupların çevrimiçi topluluklar oluşturmasına katkı
sağlamayı hedefliyor.
Facebook'tan yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını
sırasında, birbirleriyle bağlantı kurmak için hizmetlerimizi kullanan birçok
inanç ve maneviyat topluluğu gördük. Bu yüzden onları desteklemek için yeni
araçlar keşfetmeye başlıyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kaliforniya'da yaşayan Müslüman din insanı Adeel Zeb, yeni
uygulama konusunda iyimser. Uygulamaya destek veren Zeb, şöyle konuştu:
“Bu şirketler, dini açıdan marjinalleştirilmiş toplulukların
güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri ve protokolleri başlattığı sürece,
inançlı insanlar bu hayati girişimi desteklemeye başlamalı.”
Ohio Brunswick bulunan St. Ambrose Katolik Cemaati'nin
papazı olan Rahip Bob Stec, yeni özelliği insanların dua, destek ve ibadetten
oluşan 'otantik bir topluluğa' olan ihtiyacının olumlu bir yansıması olarak
gördüğünü belirtti.
Bob Stec, "Ancak bu iyi bir şey olsa bile, ihtiyacımız olan derin bir otantik topluluğa bu mecrada gerek yok" dedi. Stec, "Seslerimizi ve ellerimizi duada birleştirmemiz gerekiyor. Birbirimizle omuz omuza durmamız gerekiyor. Bu şekilde harika anları paylaşın ve zorlukların üstesinden gelin” diye ekledi.
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