Facebook hesabınızın hacklendiğini nasıl anlarsınız?
Yarım milyardan fazla Facebook kullanıcılarının hesap bilgilerine ulaşıldığı haberi tüm sosyal medya kullanıcılarını endişelendirdi. Peki, Facebook hesabınızın hacklenen beş kullanıcıdan birisi olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?
Hafta sonu boyunca, yarım milyardan fazla Facebook kullanıcısının hesap bilgilerinin çevrimiçi olarak sızdırıldığı doğrulandı.
533 milyon Facebook hesabının bilgilerinin sızdırılmasıyla kabaca her beş Facebook kullanıcısından birisi etkilenmiş oldu.
Bu aynı zamanda, herhangi bir Facebook kullanıcısının hesap bilgilerinin yaklaşık yüzde 20 ihtimalle sızdırıldığı anlamına geliyor. Sızdırılan verilerin 2019'da bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği ve yakın zamanlarda çevrimiçi olarak bir veritabanı ortamında herkese ücretsiz olarak yayınlandığına inanılıyor. Sızdırılan veriler, hesaplarına ulaşılan Facebook kullanıcılarının aşağıdaki kişisel bilgilerini içeriyor:
Ayrıca hafta sonu, sızdırılan veriler arasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bilgilerinin yanı sıra Facebook kurucu ortakları Chris Hughes ve Dustin Moskovitz'in bilgilerinin de olduğu ortaya çıktı. Şu anda Facebook bilgilerinizin sızıntıya dahil olup olmadığını öğrenmek için özel bir araç yok.
Ancak Facebook hesabınıza erişilip erişilmediğini kontrol etmenin dolambaçlı bir yolu var.
Finansgundem.com’un dış kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre verilerinizin sızdırılan 533 milyon hesap arasında olup olmadığını şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
- Ancak, e-posta adresinizde herhangi bir ihlalde görünmese bile, Facebook şifrenizi şimdi değiştirmek ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiğinizden emin olmak iyi bir yöntemdir.
- Şifrelerin Facebook sızıntısına dahil edildiğine inanılmasa da bazı durumlarda bilgisayar korsanları bu Facebook hesaplarıyla ilişkili e-posta adreslerine de sahip olacaktır.
- Daha sonraki süreçte, Facebook hesabınıza girmek için e-posta adresiyle birlikte yaygın olarak kullanılan şifre kırma araçlarını kolayca kullanabilirler.
- Bu nedenle, tamamen rastgele sayı, rakam ve karakterlerden oluşan ve hesabınızda 2 aşamalı girişi etkinleştiren güçlü, benzersiz bir şifre gereklidir.
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