Son dakika... Facebook'ta büyük açık: 533 milyon kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 23:10

Business Insider internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.

Sızdırılan verilerin doğruluğu hakkında yapılan incelemelerde, bilinen Facebook kullanıcılarının telefon numaraları veri setinde listelenen kimliklerle eşleştirilerek doğrulandı. Paylaşılan veriler için yapılan denek grubu doğrulamasında yayımlanan kayıtların doğruluğu teyit edildi.

TÜRKİYE'DEN DE MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİSİNE ERİŞİLDİ

Siber suçlarla mücadele şirketi yetkilisi Alon Gal yaptığı açıklamada, "Bu sızma büyük tehlikelere yol açacaktır" dedi. Gal'ın paylaştığı verilerden edinilen bilgiye göre Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının kişisel veriler i çalındı.