Facebook yeni projesini duyurdu: Project Aria
Facebook, artırılmış gerçeklik gözlüklerini hayatımıza sokacak araştırma projesini ortaya çıkardı! Bu sırada 2021'de bir akıllı gözlüğün geleceği de anlaşıldı.
Sanal gerçeklik alanında Oculus VR'ın fişini çeken Facebook, şimdi artırılmış gerçeklik alanında rakiplerini geçmek istiyor. Bu kapsamda CEO Mark Zuckerberg, Facebook'un yeni artırılmış gerçeklik donanımı araştırma projesi Project Aria'yı duyurdu.
Zuckerberg, Facebook Connect etkinliğinde amaçlarının "normal boyutta, göze hoş görünen, tüm gün giyebileceğiniz, etrafınızda insanlar ve tüm dünya bulunurken hologramlarla, dijital nesnelerle ve bilgiyle etkileşimde bulunmanıza izin verecek gözlükler geliştirmek."
Projeyle ilgili bir donanım tanıtılmasa da Zuckerberg, gelişmiş hareket sensörlerinin ve sinir arayüzlerinin kullanımından bahsetti. Yönetici, Facebook çalışanlarının yakında cihazın tamamlanmamış bir sürümünü kullanmaya başlayacaklarını söyledi.
Project Aria, Zuckerberg'e göre tüketiciye yönelik ilk artırılmış gerçeklik gözlüğünü geliştirmek için hangi donanım ve yazılımlara ihtiyaç duyulduğunu anlamaya yardımcı olacak.
Etkinlikte firmanın daha yakın bir gelecekte kullanabileceğimiz bir "akıllı gözlük" üzerinde çalıştığını da öğrendik. Bu gözlük hakkındaki bilgiler kısıtlı, ancak firmanın Luxottica ve Ray-Ban gibi gözlük üreticileriyle çalıştığı biliniyor. 2021'de çıkması beklenen gözlük hakkında daha fazla bilgi, önümüzdeki haftalarda ve aylarda ortaya çıkabilir.
Kaynak: CHIP Online
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