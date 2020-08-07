Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı

07 Ağustos 2020 Cuma, 10:03

Reuters

Sosyal medya devi Facebook'un hisselerinin değer kazanmasıyla, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 100 milyar doları aştı.

Facebook Çarşamba günü TikTok'a rakip olacak bir uygulama çıkarmıştı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram üzerinden kullanılabilecek Reels'in tanıtılmasından sonra şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde altı oranında yükseldi.

Zuckerberg'in Facebook'ta yüzde 13 hissesi var.

Mark Zuckerberg, hisselerinin değer kazanmasıyla Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ardından serveti 100 milyar doları aşan zenginler arasına katıldı.

Bu yıl servetine 22 milyar dolar ekledi

Koronavirüs salgını sırasında dünya genelinde insanların internet üzerinden alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi ve daha fazla online içerik izlemesiyle Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırmıştı.

Bloomberg'e göre Zuckerberg'in kişisel serveti bu yıl 22 milyar dolar arttı.

Dünyanın en zengin kişisi Bezos'un servetinin ise 75 milyar dolar arttığı belirtiliyor.

TikTok 45 gün içinde bir Amerikan şirketine satılmazsa ABD'de yasaklanacak

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü Çin merkezli kısa video paylaşım platformu TikTok'un bir ABD şirketine satılmaması halinde 45 içinde yasaklanacağını duyurdu. Trump bu konudaki kararnameyi dün imzaladı.

Donald Trump, dünya genelinde 800 milyon aktif kullanıcısı olan TikTok'un Amerikalıların kişisel verilerini toplamak için kullanılabileceğini iddia ediyor.