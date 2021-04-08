Fahrettin Altun’dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir" diyerek projeye ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2021
Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir. pic.twitter.com/j9aAFyNRBx
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında projeye ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Kanalın bölgeye 'nefes borusu' olacağını söyleyen Erdoğan, projenin ihalesine yakında çıkılacağını ve yaz aylarında da temelinin atılacağını söylemişti.
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