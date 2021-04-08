Fahrettin Altun’dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:24

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir" diyerek projeye ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz.



Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir. pic.twitter.com/j9aAFyNRBx — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 8, 2021

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında projeye ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Kanalın bölgeye 'nefes borusu' olacağını söyleyen Erdoğan, projenin ihalesine yakında çıkılacağını ve yaz aylarında da temelinin atılacağını söylemişti.



