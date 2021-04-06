İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin "'Beton Kanal' yapılırsa İstanbul..." notuyla paylaşımda bulundu.
104 emekli amiralin cumartesi gecesi, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında yayımladığı bildiri gündemdeki yerini korurken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bir paylaşım da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "'Beton Kanal yapılırsa İstanbul…" notunu düştü.
“Beton Kanal” yapılırsa İstanbul...pic.twitter.com/Tw2HZgEEpX— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2021
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