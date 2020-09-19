Fahrettin Altun’dan Yunan mevkidaşına kınama mektubu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesini kınayan bir mektup gönderdi.
Fahrettin Altun, mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum” ifadelerini kullandı.
SORUMLULARDAN HESAP SORULMALI
Türkiye’nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, “Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum” dedi.
BU NE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NE İFADE HÜRRİYETİ
İletişim Başkanı Altun, mektubunda, “Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir” ifadelerine yer verdi.
YUNAN HÜKÜMETİ, TÜRK GAZETECİLERİ KORKUTMA GİRİŞİMLERİNİ ENGELLEMELİ
Fahrettin Altun, “Bu vesileyle, Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan’daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum” dedi.
YUNANİSTAN’DAKİ SORUMSUZCA YAYINLAR, BARIŞA HİZMET ETMİYOR
Altun, mektubunu, “Doğu Akdeniz’de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan’daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir” sözleriyle tamamladı.
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