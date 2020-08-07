Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayıları artıyor
Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 15 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 185 kişi de enfekte oldu. Koca, yaptığı açıklamada, vaka sayılarının arttığına dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre koronavirüsteki artış hız kesmeden devam ediyor.
Verilere göre son 24 saatte 14 yurttaş daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, bin 185 kişi de enfekte oldu.
Günlük vaka sayısının, iyileşen kişi sayısını geçtiği tabloda, 586 kişinin de hastalığı ağır şekilde geçirdiği ifade edildi. Bugün iyileşen kişi sayısı da bin 28 olarak açıklandı.
"VAKALAR ARTIYOR"
Yeni hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, Tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" açıklaması yaptı.
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