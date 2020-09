Fahrettin Koca açıklama yapıyor

16 Eylül 2020 Çarşamba, 19:59

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.



Koca, ''Ülkemizde virüse 10 Mart'ta rastlanmıştı. 17 Mart'ta ilk kaybımızı vermiştik. O gün itibarıyla test sayısı 98'di. Salgında çok şey yaşadık. 7 bin 185 hayat son buldu. Bugün ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde toplam vaka sayımız yüz binlerle ifade buluyor'' dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



'HASTALIK BİR ANLAMDA KENDİ SEYRİNE BIRAKILMIŞTIR'

Koca, ''Virüsün izi sürülmediği için de o ülkelerde salgın gerçek boyutuyla görülmemektir. Aşı bulunana kadar hastalık bir anlamda kendi seyrine bırakılmıştır. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor ve ister taşıyıcı ister hasta olsun sonucu pozitif olan herkesin tedavisi başlatılıyor. Artan ağır hasta ve yeni hasta sayısı kimsenin tedavisini almasına mani olmamıştır'' ifaderini kullandı.

'TEDBİR BİR SAĞLIK VE AHLAK KURALIDIR'

Koca, ''Kendisi hasta olmayan taşıyıcılardan virüs başkalarına bulaştığında ağır sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kişi başkasını düşünmeye vicdanen, ahlaken mecburdur. Tedbir bir sağlık ve ahlak kuralıdır. Her taşıyıcı her hasta ve sonuç olarak her vaka vefatlarda olduğu gibi toplum olarak gücümüzden, moralimizden, yaşama heyecanımızdan bir şey eksiltiyor. Hiç kimse hasta olursam sağlık çalışanlarımız tedavimi nasıl olsa yapar kolaycılığına düşmemelidir. Bu bir hak ihlalidir'' dedi.

'GRİP VAKALARI SALGIN AÇISINDAN ÇOK SAKINCALIDIR'

Başarılı günlerimiz ve başarısızlıklarımız var. Kısıt günleri bize kalkan oldu. Normalleşme sürecinde bir bocalama yaşadık ve bunu aştık diyen Koca, ''Görünen o ki, bayramlar, düğünler, taziyeler salgın sınavında başarısızlığa yol açan zamanlar oldu. Sonbahara girerken tüm dünyayı tehdit edecek bir riske yaklaşıyoruz. Grip vakaları salgın açısından çok sakıncalıdır. Grip hastalığın yayılmasını, hapşırma ve öksürmelerle yaygınlaştırır. Bir insanın gribe ne kadar kolay yakalanabileceğini hepimiz biliyoruz. Bugünden itibaren tetikte ısrar istiyorum'' dedi.

'BİLİM DÜNYASI YILIN SONUNA KADAR SONUÇ ALINACAĞI KONUSUNDA HEMFİKİRDİR'

Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen ailenizin olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatsa normal akışına dönmeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır diyen Koca, ''Şimdi bugüne kadar duymayı en çok arzu ettiğiniz şeyi ihtiyatı elden bırakmadan söylemenin vakti geldi. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren belki de çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Şu anda hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Snovak aşısı Türkiye'de ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde üç gönüllü insanla başladı'' ifadelerini kullandı.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Koca, ''Son 24 saatte 112 bin 645 test yapıldı. Bin 771 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 63 kişi hayatını kaybederken, bin 342 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, toplam hasta sayısı 296 bin 391, toplam vefat sayısı 7 bin 249, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1, ağır hasta sayısı bin 351, toplam iyileşen hasta sayısı 262 bin 602 oldu'' açıklamasını yaptı.

'YATAK DOLULUK ORANI'

Koca, ''Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.6'' açıklamasını yaptı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

En çok vaka görülen illeri açıklayan Koca, ''Son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, en yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin. Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir'' dedi.

HASTA SAYISINDA AZALIŞ OLAN İLLER

Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SON DURUM

Koca, ''Ankara yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun bakım yüzde 64,8, ventilatör yüzde 28,1. Günlük ortalama zatürre vaka oranı yüzde 6,02. Zatürre oranı bizim için son derece önemli, erken tedaviyle zatürrenin azaldığını, tedavi etmekte başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84. Son hafta Ankara'nın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Bu tedbirleri aynı şekilde devam ettirirsek gelecek haftadan sonra bu stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağıya doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul'da yatak doluluk oranı yüzde 55,3, yoğun bakım yüzde 60,2, son ay günlük ortalama zatüre oranı yüzde 6,53, son üç gün ise zatürre oranı yüzde 67. İzmir'de son ayda yarı yarıya zatüre oranının düştüğünü, orada da filyasyon ve tadevinin erken başladığını, hastane yükünün azaldığını söylemek istiyorum. Yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranlarında az da olsa kısmi bir düşme, buna karşı ventilatör doluluk oranlarımızda son haftalara göre hafif bir yükselme eğilimini görüyoruz'' dedi.

İL BAZINDA YATAK DOLULUK ORANI

Koca, ''Karşılaştırdığımızda en dolu illerimiz yatak doluluk oranı, Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresin Yüzde 75,34, Hatay yüzde 74,92'' ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI

Koca, ''Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşıyı görebiliriz'' dedi

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Dünyada sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye içinde sokağa çıkma yasağı söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu’nun da böyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim” dedi.

OKULLARIN AÇILMASI

Koca, "Okulların açılması salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok. Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek" dedi.