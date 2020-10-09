Fahrettin Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması

09 Ekim 2020 Cuma, 18:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs salgınıyla mücadelede Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis'teki son durum ve Türkiye geneline dair değerlendirmelerde bulundu.

Koca, ''Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

7 İLİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Koca, ''Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimiizin koronavirüsle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.

Adana'da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

Adana'da aralarında bir doktorun olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 228'e çıkmıştır. Mersin'de de Adana'da oluduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin'de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65'dir.

Gaziantep'te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Kovid başvuraları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77'dir. Gaziantep'te 241 filyasyon ekibi sahada.

Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

Hatay'da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67'dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

Kilis'te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71'' açıklamasını yaptı.

AŞI AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Daha önce tünelin ucu göründü demiştim, kastettiğim aşı konusu ve salgında mücadelede geldiğimiz noktaydı. Dünyada faz3 aşamasına gelen 5 aşı çalışması olduğunu biliyoruz. Özellikle faz3 çalışmalarına izin vermemizdeki amacı ihtiyaç halinde aksiyon alabilir olmak içindi. Şu ana kadar yapılan aşılarda herhangi bir komplikasyon gözlemedik. Bununla birlikte 13 adayı aşı çalışması sözkonusu. Bu aşıların bir kısmı virülansı azaltılmış aşılardır. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Bu 5 aşıdan 3'ünü erken dönemde insan çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da müjdeyi verdiğimiz aşı için söylüyorum, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen Cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak'' ifadelerini kullandı.

'1 AY İÇİNDE İNSAN UYGULAMA AŞAMASINA GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Koca, ''Zannediyorum önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşı, üçüncü aşı olmak üzere insan uygulama aşamasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe olması gereken DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde özellikle süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz, sorunsuz bir şekilde süreci götürmek istiyoruz. Bu aşının Türkiye'de üretilebilir yerlerinin sertifakasını aldığını söyleyebilirim. Zaten üretim başladı, önümüzde bir ve iki üretim yeri daha sözkonusu olacak. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur'' dedi.

'ANADOLU'NUN ÇOĞU İLLERİ SALGININ BİRİNCİ PİKİNİ YAŞAMADI'

Eylül ayı başından itibaren giderek yoğunlaşan, arta bir vaka sayısıyla karşı karşıya kaldık diyen Koca, ''Özellikle bayram sonrası bu artışı bütün Türkiye'de yaşadık. Yaşamadığımız herhangi bir ilimiz olmadı. Köylere kadar salgının yaygın hale geldiğini gördük. Daha önce salgının ilk pik döneminde ağırlıklı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya söz konusu iken aslında Anadolu'nun çoğu illeri salgının birinci pikini yaşamadı. Esas dalgayı Anadolu şu Eylül ayı itibarıyla daha yaygın bir şekilde yaşamış oldu. Burada artmayan, vakanın artmadığı bir ilimiz olmadı'' ifadelerini kullandı.

'TESTİ POZİTİF OLAN KİŞİLERİ HASTA OLARAK GÖRÜYORUZ'

Koca, ''Erken dönemde yaygın test ve erken dönemde ilaç antiviral ilaç uygulamasına başladık. Yükselen vaka sayıları her geçen gün özellikle son 2-3 haftadan bu yana azalış gösterdi. Bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu yani bulgusu olan, testi pozitif olan kişileri hasta olarak görüyoruz. Bu test uygulamamızda her ülkenin bir test politikası var. Bizim test politikamızda da Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberde semptomu olan kişilere test yapıyoruz, yani bulgusu olan kişilere yapıyoruz'' dedi.

ANKARA VE İSTANBUL AÇIKLAMASI

Sadece 3 haftalık dönemde bütün Türkiye'de iniş yaşandı diyen Koca, ''Ankara'da İstanbul'un 2 katı olan vakadan bahsetmiştim 2 hafta önce. Şu an Ankara'da İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek rakamı indirebilir misiniz? Şu dönemde hangi vatandaşımız 1 ay öncesine göre etrafında pozitif vakaların azalmadığını söylenebilir. Hangi çalışanımız 1 ay öncesine göre polikliniğe müracaat eden hasta sayısının azalmadığını söyleyebilir. Türkiye'de azalışın olmadığı hiçbir ilin olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'daki azalışın da önümüzdeki haftalar daha da belirginleşeceğini tahmin ediyorum. Şu anda İstanbul haricinde azalışın olmadığı hiçbir ilimizin olmadığını söylemek istiyorum'' dedi.

'ŞUBAT DEĞİL, YANLIŞLIKLA ŞUBAT YAZILMIŞ'

Koca, ''Evet bir yayın yapılmış, Şubat ayı sehven olarak geçmiş. Bunun doğru olmadığı bilgisi de aktarıldı editör tarafından. İddiayla şunu söylüyorum, Şubat ayı denilen ayla ilgili, Mersin'de yayında bahsedilen ilk vaka 25 Mart'tır, Şubat değil, yanlışlıkla Şubat yazılmış. Mersin'de 1 milyon 840 bin Mersinli kardeşime seslenerek söylüyorum, Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü. O vakada bir avukat kardeşimizdi, yabancı biriyle temasıyla bu enfeksiyonu almış olan kişiydi. Mersin'de 22 Mart'tan önce 1 milyon 840 bin kardeşimize seslenerek söylüyorum; testi pozitif olan bir vatandaşımız varsa lütfen çıksın söylesin. İddia ediyorum 22 Mart'tan önce testi pozitif olan Mersin'li yok'' açıklamasını yaptı.

MUHİTTİN BÖCEK AÇIKLAMASI

Koca, ''Sayın Başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yakınen takip etmeye çalışıyorum, arkadaşlarımız yakınen ilgileniyor. Özel bir hastanede idi biz ailesiyle görüşerek Akdeniz Üniversitesi'nde takibinin uygun olacağını düşünerek naklini yapmıştık. Rektör hanım yakından takip ediyor, şu an için genel durumu yoğun bakımda takibi devam ediyor. Bugün itibarıyla durumunun son birkaç güne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama kritik durumun devam ettiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız elinden geleni gösteriyorlar. Yakınlarına şimdiden geçmiş olsun diliyorum'' dedi.