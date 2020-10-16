Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı

16 Ekim 2020 Cuma, 19:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın mensuplarına açıklama yaptı.Koca, koronavirüs salgınıyla mücadelede Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Bingöl’deki son durum ve Türkiye geneline dair değerlendirmelerde bulundu.

Koca, ''Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir. Salgın geçen yıl Aralık ayında başlamıştı. Dünyanın her köşesini etkilediği için nerede başladığının artık önemi yok. Eldeki bilgilere göre virüs en az 39 milyon kişiye bulaştı. En başta bu sayı sadece 1'di. Koronavirüs dünyaya 1 bir kişiden yayıldı. Ve o bir sayısı 39 milyona ulaştı'' ifadelerini kullandı.

'DÜNYADAKİ AKTİF VAKA SAYISI 70 MİLYONUN ÜZERİNDEDİR'

Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır diyen Koca, ''Halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığı ve alınması gereken önlemleri, hayatımızı onunla baş ederek nasıl sürdüreceğimizi çok iyi biliyoruz. Radikal çözüme malesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir'' dedi.

RİSKLİ 5 İL

Koca, ''Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor. Sizlerle bazı endişelerimi açıkça paylaşmış, 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanımızla her zamankinden daha çok çaba içine girdiğimizi belirtmiştim. 1 ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artık elbette tüm Türkiye için risktir'' diye konuştu.

YOĞUN BAKIM ORANI



Koca, ''Erzurum'da vaka ve poliklinik sayılarında 1 ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz. Vakalarımız yaklaşık üçte bire indi. Yoğun bakım oranı yüzde 42, solunum cihazı oranı yüzde 27. Ağrı'da vaka sayılarında yüzde 75 oranında, Bingöl'de yarı yarıya düşüşlerimiz mevcut. Bingöl'de yatak doluluk oranımız yüzde 27. Ardahan'da son dönemde geç en aya göre yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son iki günde az da olsa artış görüyoruz. Ardahan'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım ise yüzde 73. Erzincan'da vaka sayımız yüzde 65 oranında düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım yüzde 63. Iğdır'da vaka saysında yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Kars'ta yüzde 25, Tunceli'de yüzde 40 azalma görüyoruz. Tunceli'de yatak doluluk yüzde 25'dir. Bugün değerlendirmelerini yaptığımız illerin tümünde vaka sayılarında azalma olduğunu ancak rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini söylemek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Yüz yüze eğitimle ilgili açılan sınıflarımız oldu. Bu dönemde özellikle konuyla ilgili Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ekibiyle ile uzun süre çalışmış olduk. Bu anlamda yapılabileceklerin çok net anlatıldığını ve kayda alındığını ifade etmek istiyorum. Açılan sınıflarla ilgili okullarda vaka sayılarında pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta açılmayan yüz yüze eğitime göre kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz. Bu muhtemelen alınan tedbirlerin ve kontrollü davranışların sonucu olabilir. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. Salgının seyrini görerek bu doğrultuda kademelendirmenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun değerlendirmesi olacak. Sanırım gelecek hafta Bilim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmiş olacak'' açıklamasını yaptı.