Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ekim 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 73 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 812 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 153 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 343 bin 955'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 419 oldu. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 48,7 olduğu ifade edildi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız " ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 16 Ekim 2020 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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