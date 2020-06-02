Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

02 Haziran 2020 Salı, 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 22 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 786 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 585 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 165 bin 555'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 974 oldu.

'YOĞUN BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN HASTA SAYIMIZ AZALIYOR'

Koca, ''Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: