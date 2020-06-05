Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 930 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 930 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 648 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 168 bin 340'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 622 oldu.
'ARTIŞ HIZLANACAK'
Koca, ''İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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