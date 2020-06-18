Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 21 yurttaş yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 21 kişi artarak 4 bin 882 oldu.
Yeni tespit edilen bin 304 vakayla birlikte ilk günden bu yana enfekte olan yurttaşların sayısı 184 bin 031'e ulaşırken, hastalığı atlatanların sayısı da bin 382 kişi artarak 156 bin 22 oldu.
Entübe hasta sayısının 311 olarak verilen tabloda yoğun bakım hasta sayısı da 755 olarak sunuldu.
"125 AZALMA"
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" dedi.
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