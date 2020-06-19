Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

19 Haziran 2020 Cuma, 19:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 214 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 905 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 185 bin 245'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 494 oldu.

'YENİ VAKA SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR'

Koca, ''İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 19 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle: