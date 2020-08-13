Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 20:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 243 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 912 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 245 bin 635'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 968 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, toplam ağır hasta sayısı 647 oldu. Bugünkü test sayısı 66 bin 892 olarak kayıtlara geçti.

'HASTA SAYIMIZDAKİ YÜKSELİŞ SÜREKLİLİK KAZANMAYA BAŞLADI'

Koca, ''Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 13 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle: