Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

04 Eylül 2020 Cuma, 19:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 612 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 564 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 276 bin 555'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 21 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, toplam ağır hasta sayısı bin 76, bugünkü test sayısı 117 bin 113 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR'

Koca, ''Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım'' dedi.

Türkiye'nin 4 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle: