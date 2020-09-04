Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

04 Eylül 2020 Cuma, 19:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'da Covid-19 salgınını değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.



Koca, ''Bayramlarımız, eş dost ziyaretleri, nişan ve kına törenleri, düğünler, asker uğurlamaları, taziyeler maalesef mesafenin unutulduğu, maskelerin takılmadığı ortamlar oldu. Bunun yansımalarını da gördük. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde daha fazla yaşadık. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak illeri var. Yatak ve yoğun bakım doluluklarını her an izlemekteyiz. Türkiye genelinde sorunuz olmadı. Bazı illerimizde hasta akışı açısından sorunlar yaşadık. Alınması gereken tedbirleri il il değerlendirdik. Gönüllü tedbirler yetersiz kalınca kolluk kuvvetlerimizin denetimini almak zorunda kaldık. Bu sıkıntının yaşandığı illerin sağlık ihtiyaçlarına hızla müdahale ettik'' dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Koca, ''Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31. 6 ilimizle ilgili detaylı bilgileri paylaşmak istiyorum. Hasta yatak ve yoğun bakımı değerlendirdiğimizde Batman'da 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında 116 idi. Ayrıca 103 yatak ilavesiyle kapasitemizi 236 yatağa çıkarmış olacağız. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79.

Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında 370 idi. Bu süreçte 44 yoğun bakımı hizmete sunduk. 106 yatak ilavesiyle kapasitemizi 520'ye çıkarmış olacağız Yoğun bakım yüzde 66, solunum cihazı ise yüzde 17,5. Mardin'de 139'dan 42 yatak ilavesiyle 182 yatağa çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 81'dir. Siirt'te mevcut 63 yoğun bakım yatağına 20 yatak ilavesiyle 83 yatağa çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'dir.

Şanlıurfa ilimizde yoğun bakım yatak sayımızı 33 yeni yoğun bakım yatağını hizmete aldık. 110 yatak ilavesi ile yoğun bakım kapasitemizi 710 yatağa çıkarmış olacağız. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74. Şırnak'ta geçen ay 125 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemizi hizmete aldık. 69 olan yatak sayımızı bu sürçte 47 ekleyerek 108'a çıkardık. Bu ay kapasitemizi 122'ye çıkaracağız. Yoğun bakım oranı yüzde 58. Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 31'' ifadelerini kullandı.

'6 ŞEHRE HASTANE YAPACAĞIZ'

Koca, ''Artışa karşı yapılan çalışmalar sayesinde yeni hasta sayısındaki artışlar kontrol edilebilir seviyeye çekildi. Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır yüzde 49, Siirt'te yüzde 37, Şırnak'ta yüzde 42 azalma oldu. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. 6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin. En yüksek standartta en ileri teknolojinin kullanıldığı merkezler olarak hedefliyoruz'' dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZA EK ÖDEME YAPILACAK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Bu dönemde çalışan bütün sağlıkçılarımız yoğun özveri ve fedakarlık içinde bulundular. İzinleri olmadı, evlerine gerektiğinde gidemediler. Bunun karşılığını ödemeyle yapmanın karşılık olarak görülmenin yeterli olmayacağını düşünüyorum. İmkanlar ölçüsünde aile hekimlerimiz de yoğun gayret içinde oldular. Filyasyon çalışmalarımızda devrede olan pratisyen hekimlerimiz, diş hekimlerimiz sağlık çalışanlarımız olmak üzere bir çalışma yapıldı. Filyasyonda yapılan çalışanlarımıza ek ödeme yapılacak. Aile hekimlerimiz için benzer şekilde salgın dönemindeki Kovidli hastalarla ilgili yaklaşımları düzenlenerek ek ödeme getirilmiş oldu. Belli bir performansla, salgın sürecindeki özellikle kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme aynı genelgede yayınlanmış olur. Sağlık kuruluşlarında çalışanlarımızla ilgili ek ödeme çalışması yapıldı. Özellikle kovidli, servis, yoğun bakımdaki hastalarla ilgilenenler tavandan olmak üzere yine diğer çalışanlarımızla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bugün veya yarın zannediyorum yayınlanmış olur'' ifadelerini kullandı.

'AİLE İÇİ BULAŞIM OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Özellikle yüzde 91 oranında aile içi bulaşım olduğunu görüyoruz diyen Koca, ''aziye, düğün, cenaze ve benzeri özellikle toplu bir araya gelmelerin bunda çok önemli olduğunu. Düğün, nikah, nişan ve benzeri organizasyonlarında zaten İçişleri Bakanlığımızın genelgesi oldu, yasaklandı. Taziye ve cenaze merasimleriyle ilgili de gerekli tedbirleri valiliklerimizin başkanlığında alınan kararlarla yakın takibe alınmış oluyor. Gerektiğinde müdahale yapılmış oluyor. Vatandaşımızdan istirhamımız şu, bu virüs insandan insana geçiyor. Bunu tek önlenebilir yolu maskeyi kullanabilir olmak artı mesafe. Yeterince mesafe olduğunda bazen maskeyi bile kullanmak gerekli olmayabilir. Önümüzdeki Eylül Ekim döneminde grip mevsiminin yoğun olduğu aylarda maskeyi yoğun olarak kullanmak, mesafeyi uygulamakla üst solunum yolu enfeksiyonunun hastalıkların çoğunu da aslında önlemiş olacağız. Önümüzdeki dönem kış sezonu grip salgını döneminde ne kadar bu kurallara uyum gösterebilirsek o oranda üst solunum yolu enfeksiyonlarının azalmış olduğunu göreceğiz'' şeklinde konuştu.