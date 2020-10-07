Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 19:26

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 56 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini bin 581 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 8 bin 609 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 329 bin 138'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 355 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 411



Tabloya göre, toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, toplam ağır hasta sayısı bin 411, toplam iyileşen hasta sayısı 288 bin 954, buhünkü test sayısı 116 bin 608 olarak kayıtlara geçti.



YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68.8

Yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak açıklandı.

'AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI'



Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, ''Bugün tespit edilen bin 581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 7 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: