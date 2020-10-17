Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ekim 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 723 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 224 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 345 bin 678'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 401 oldu. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 48,7 olduğu ifade edildi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.
17 EKİM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
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