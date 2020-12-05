Güncel koronavirüs tablosu açıklandı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 19:11

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 satteki hasta sayısı 6 bin 128, vaka sayısı da 31 bin 896 olarak kaydedildi. 5 Aralık tarihli tabloya göre ise 196 yurttaş yaşamını yitirdi, 5 bin 800 kişi de hastalığı ağır atlatıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" dedi.