Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Ağır hasta sayısı arttı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 19:01

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 213 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 10 bin 252 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 375 bin 364'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 506 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 75

Tabloya göre, toplam test sayısı 14 milyon bin 814, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 75, toplam iyileşen hasta sayısı 323 bin 971, bugünkü test sayısı 124 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

'BİR GÜNDE YAKLAŞIK YÜZDE 5 ARTTI'

Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 31 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: