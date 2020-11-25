Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı 28 bin 351

25 Kasım 2020 Çarşamba, 20:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, paylaştı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 168 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 814 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Ayrıca Koca, bir süredir açıklanmayan vaka sayılarını da açıklayarak Türkiye'de 28 bin 351 vaka olduğunu belirtti.

ARTIK VAKALAR AÇIKLANACAK

Koca, ''Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak, özellikle dünyada doaha çok solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılarak ve o hastaların da vaka olarak bildirildiği dönemde biz hasta kavramı ile vatandaşımızın uyumunu sağlamak için bildirmiş idik. Gelecek dönemde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz kişileri de bildirmiş olacağını konuşmuş idik. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum. Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibariyle. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351'' açıklamasını yaptı.

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