Koca uzun aradan sonra 'vaka' sayılarını açıkladı, siyasilerden ve STK'lerden tepki yağdı: "Bakanlığınızın yüzü yok"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uzun bir aranın ardından vaka sayılarını açıklamasına siyasilerden ve sivil toplum kuruluşlarından "Madem iddialarımız doğruydu neden daha önce açıklamadınız" tepkileri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, paylaştı. Koca, uzun bir aradan sonra 'vaka' sayılarını da açıkladı. Türkiye'de 25 Kasım gününe ait verilerde 28.351 vaka açıklandı.
Vaka sayılarının açıklanmasının ardından muhalefet kanadından ve STK'lerden tepki yağdı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Aylardır “Vaka sayılarını açıklayın” diye hükümete çağrı yaptık.Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz" ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği, "Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır! #şeffafbilgi #YaygınTest #vakasayısıkaç dedik, hala söylemeye devam ediyoruz. #TTBHaklı" dedi.
"'KOCA' BİR YALAN"
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sayın @drfahrettinkoca, 29 bin 377 vakanın yer aldığı ve 29 Eylül'de duyurduğumuz bu belgeyi "Bizim böyle bir arayüzümüz yok" diyerek inkar ettiniz. Bugün dediğimize geldiniz. Arayüz var ama bakanlığınızın yüzü yok. Özür bekliyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Türk Tabipleri Birliği açıklanan verilerin doğru olmadığını söylediği için hedef gösterilip iktidar çevrelerince hain ilan ediliyordu. Demekki neymiş? Ortada KOCA bir yalan varmış! Millete yalan atanlar derhal istifa etmelidir" diye konuştu.
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