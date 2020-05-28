Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 20:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30 kişi artarak 4 bin 461'e yükseldi.

Koronavirüs vaka sayısı ise son 24 satte bin 182 kişi daha artarak 160 bin 979 oldu.

İyileşen toplam kişi sayısı 124 bin 369 olurken yoğun bakım hasta sayısı 683, entübe hasta sayısı ise 339 oldu.

Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.