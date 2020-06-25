Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı

25 Haziran 2020 Perşembe, 20:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 21 kişi artarak 5 bin 46'ya yükseldi.

İlk günden bu yana testi poizitif çıkanların sayısı bugün tespit edilen bin 458 vakayla birlikte 193 bin 115 oldu.

Yoğun bakım hasta sayısının 941'e yükselen Türkiye'de entübe hasta sayısı da 369 oldu.

Koronavirüs hastalığını atlatanların sayısı da bin 472 artarak 165 bin 706'ya yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA ARTIŞ

Son verileri değerlendiren Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki artışa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim."



