Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

18 Nisan 2021 Pazar, 19:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka oranlarını açıkladı.

İllere göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaşan Fahrettin Koca, ''Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım'' dedi.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre; Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre; Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.

İşte haftalık vaka haritası: