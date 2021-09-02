Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın, gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Yürü git hadi hadi yürü, çocuklarıma dokunma" diyen ve büyük tepki çeken kadın, gazetemiz Yazıişleri Müdürü İpek Özbey’in de aralarında bulunduğu gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ziyaretinde hal-hatır sormak için yanına yaklaştığı Münevver Arıcı'nın tepkisiyle karşılaşmıştı.
Kılıçdaroğlu’na “Yürü git hadi hadi yürü, çocuklarıma dokunma” diyen ve büyük tepki çeken Münevver Arıcı, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla gazetemiz Yazıişleri Müdürü İpek Özbey’in de aralarında bulunduğu gazeteciler Fatih Altaylı, İsmail Saymaz ve Hakan Çelenk ile kendisini hedef gösterdiğini iddia ettiği Oda TV, Rota Haber ve Halk TV hakkında suç duyurusunda bulundu.
Arıcı’nın AKP üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı.
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