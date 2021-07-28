Fahrettin Koca, 'son dakika' diyerek duyurdu

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:53

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı mücadele için en önemli silah aşı olurken, aşılama süreci Türkiye'de de hızla devam ediyor.

Sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti'' ifadelerini kullandı.

Toplam aşı uygulanan kişi sayısı şöyle:

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 24 milyon 486 bin 767 olurken, üçüncü doz aşı uygulanan sayısı 4 milyon 231 bin 498 oldu. Toplam birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı 68 milyon 681 bin 744 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.