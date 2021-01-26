Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 7 bin 103 kişiye vaka, 681 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 134 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 103 kişiye vaka, 681 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 25 bin 344 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 108 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 791
Tabloya göre, toplam test sayısı 28 milyon 828 bin 496, toplam ağır hasta sayısı bin 791, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511, bugünkü test sayısı 180 bin 303 olarak kayıtlara geçti.
''VAKA SAYILARI TEDİRGİN EDİCİ''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 26 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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