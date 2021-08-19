Fahrettin Koca, soru önergesine 2 yıl sonra cevap verdi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 14:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Aralık 2019’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Kahramanmaraş’taki aile hekimleriyle ilgili soru önergesini 2 yıl sonra yanıtladı. Öztunç, “Daha önce yapılacağı söylenen Elbistan Mahallesi sağlık ocağı neden yapılmamıştır”, “Bu sağlık ocağının ne zaman yapılması düşünülmektedir”, “Söz konusu sağlık ocağının 2020 yatınım programına alınması yönünde bir düşünceniz var mı” diye sordu.

YANIT İKİ YIL SONRA GELDİ

Fahrettin Koca, “Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere 6 aile hekimliği birimi bulunan yeni bir aile sağlığı merkezi yapılması planlanmış ve 2020 Yılı Yatırım Programı’na teklif edilmiştir” yanıtı verdi.

2021 yılında gelen yanıtta 2020 yılına işaret edilmesini eleştiren Öztunç, “Böyle ciddiyetsizlik olmaz” dedi. Öztunç, konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

“TEK ADAM REJİMİNİN TIKANDIĞININ GÖSTERGESİ. SİSTEM AĞIR SİNYALLER VERİYOR”

“Milli irade bizleri milletvekili yaptı. Bu iradeye saygı göstermek atanmış bakanların da sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği yanıt açıkça büyük bir ciddiyetsizliktir, Meclis’e ve milletin vekiline saygısızlıktır. Milletvekilinin kamu adına denetim yapmasının, vatandaşın derdini ilgili yerlere taşımasının önüne geçmek istiyorlar. Bir milletvekili soru önergesi verdiğinde Meclis Başkanlığı’nı geçmek neredeyse imkânsız. Orayı geçsen bakan ya da ilgili kurum doğru düzgün cevap vermiyor. Bu durum aslında tek adam rejiminin tıkandığının, çalışmadığının açık bir göstergesidir. Acilen parlamenter sisteme geri dönüş gerekmektedir. Sistem ağır sinyaller veriyor”