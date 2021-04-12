Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Koca yaptığı konuşmada, Türkiye'nin salgınla mücadelede en zor günleri geçirdiğini kaydetti.
Koca, " Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığını kaydetti. Koca, "Yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz" diye konuştu.
"KABİNE TOPLANTISI'NDA SUNACAĞIZ"
"Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir" diyen Koca, " 6 ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda sunacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği mutasyona 4 bin 820 vakada rastlanılmıştır. Yeni durum gün be gün hastaneye başvurular ile yatan hasta sayısını da etkiledi. Hasta yoğun bakım oranında dramatik artış yoktu ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir. Sağlık birimlerimizin hizmetleri eksiksiz sürmektedir. Yükümüz ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz." dedi.
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Usta oyuncu 24 gün önce yaşamını yitirmiş
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Erdoğan’la görüşen Kasımpaşalı amiral
- Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılıyor
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- AKP ve MHP'liler birbirine girdi!