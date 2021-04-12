Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranı açıkladı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 21:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Koca yaptığı konuşmada, Türkiye'nin salgınla mücadelede en zor günleri geçirdiğini kaydetti.

Koca, " Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığını kaydetti. Koca, "Yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

"KABİNE TOPLANTISI'NDA SUNACAĞIZ"

"Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir" diyen Koca, " 6 ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda sunacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği mutasyona 4 bin 820 vakada rastlanılmıştır. Yeni durum gün be gün hastaneye başvurular ile yatan hasta sayısını da etkiledi. Hasta yoğun bakım oranında dramatik artış yoktu ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir. Sağlık birimlerimizin hizmetleri eksiksiz sürmektedir. Yükümüz ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz." dedi.