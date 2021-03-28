Koca'nın dikkat çektiği, aşı grupları için yapılacak duyuru mesajı gönderildi

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Hasta, televizyonda bakanı izliyor ve her gün bize ‘Aşılar geldi mi?’ diye soruyor” dedi. Kırımlı, aşılamayı tamamlama hedefinin yaza çekilmesine ilişkin, “Aşılama hızlı gitmiyor. Şubatta daha hızlıydı. Salgın artık çok yoğun. Aşıların yüzde 80’i ASM’lerde yapılıyor. Belki aşılama merkezleri kurarlar ama bilmiyoruz” diye konuştu.

RİSKLİ GRUPLAR AŞILANACAK

BionTech aşısının ASM’lerdeki dolaplarda saklanamayacağını belirten Kırımlı, “Sadece belirli hastanelerde yapılabilir” dedi.

Öte yandan, aşılamada yeni grup açıldığını duyuran Bakan Koca, 60 yaş üzeri yurttaşlar ile risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan yurttaşlar ve immuno supresif tedavi alanların aşı olabileceğini açıkladı.