Fahrettin Koca'dan, aşılarının ziyan olduğu iddialarına yanıt

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:11

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların ziyan olduğunu söyledi.

BionTech aşılarının israf olduğu iddialarına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, ''Biontech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil. Mutlaka o anda kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığı takdirde boşa gidiyor'' demişti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in "Aşılar çöpe gidiyor" sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bugüne kadar kaç aşının çöpe gittiğini sordu.