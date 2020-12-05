Fahrettin Koca'dan flaş İstanbul açıklaması

05 Aralık 2020 Cumartesi, 20:12

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca'nın mesajı şöyle:

"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."