Fahrettin Koca'dan flaş İstanbul açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle birlikte İstanbul'da vaka sayısının bir haftada yüzde 25 düştüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca'nın mesajı şöyle:
"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."
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