Fahrettin Koca'dan flaş İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle birlikte İstanbul'da vaka sayısının bir haftada yüzde 25 düştüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2020 Cumartesi, 20:12
Fahrettin Koca'dan flaş İstanbul açıklaması
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca'nın mesajı şöyle:

"Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."


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