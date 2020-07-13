Fahrettin Koca'dan 'iğneli' uyarı!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:35

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 5 bin 382 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 214 bin 1'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]''