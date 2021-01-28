Fahrettin Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, ''Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu topnatısının ardından, ''Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5 bin - 7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır'' açıklamasını yaptı.
''DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ''
Twitter hesabı üzerinden yeni açıklama yapan Koca, ''Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız'' ifadelerini kullandı.
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