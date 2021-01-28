Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

28 Ocak 2021 Perşembe, 20:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 279 kişiye vaka, 670 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 25 bin 605 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 902 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 751

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 181 bin 125, toplam ağır hasta sayısı bin 751, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216, bugünkü test sayısı 173 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 28 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: