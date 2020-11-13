Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım

Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış devam ederken sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı paylaşımda ise maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 10:13
Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun."


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