Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım

13 Kasım 2020 Cuma, 10:13

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun."