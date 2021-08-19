Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'PCR testi' açıklaması

19 Ağustos 2021 Perşembe, 20:21

Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" dedi

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.