Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'PCR testi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı olmamış öğretmenlerden haftada 2 defa PCR testi isteneceği söyledi. Fahrettin Koca, PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 20:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'PCR testi' açıklaması
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Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" dedi

KOCA'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.


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