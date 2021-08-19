Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'PCR testi' açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı olmamış öğretmenlerden haftada 2 defa PCR testi isteneceği söyledi. Fahrettin Koca, PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini söyledi.
Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek, "Yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" dedi
KOCA'DAN AÇIKLAMA
Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.
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