Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, ''TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 18:57
Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Koca, şu ifadeleri kullandı:

''TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var.''


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