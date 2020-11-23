Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

23 Kasım 2020 Pazartesi, 18:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

''TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Covid-19 aşısının Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var.''