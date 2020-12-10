Fahrettin Koca'nın hastanesi koronavirüs test fiyatlarını üçe katladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi, koronavirüs testleri için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tavan fiyatı aştı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nde 805 TL’ye test yapıldığına yönelik fiş paylaştı.
Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sağlık bakanı sayın @drfahrettinkoca Bu test sonucu vatandaşımızdan alınan ücret sizin talimatınıza uygun mudur? Vatandaşlarımızın soygununa izin vermeyin, ilgili kurum ile ilgili soruşturma açacak mısınız?" dedi.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testleri için tavan ücreti 250 TL olarak belirlemişti.
Yıldırım Kaya'nın paylaştığı belgeler şöyle:
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