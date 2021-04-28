Sağlık Bakanı Koca resmen açıkladı: Türkiye'de de görülen Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor?

28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:57

Virüsler sürekli mutasyon geçiriyor ve kendilerinin farklı versiyonlarını üretiyorlar. Bu mutasyonların çoğu önemsiz, hatta bazıları virüsü daha az tehlikeli kılabiliyor. Ancak bazı mutant virüsler daha bulaşıcı olabiliyor, aşılar bu virüslere karşı etkisiz kalabiliyor.

Resmen B1617 diye bilinen varyant, ilk olarak Ekim ayında Hindistan'da tepspit edildi.

NE KADAR YAYGIN?

Hindistan'da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Covid testinden 220'sinde bu varyant görüldü.

Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.

Varyantın uluslararası seyahat yoluyla İngiltere'ye geldiği de görülüyor. 22 Şubat'tan bu yana İngiltere'de böyle 103 vaka tespit edildi.

Hindistan'dan İngiltere'ye seyahatler büyük ölçüde yasaklandı. İngiltere, Hindistan'ı "kırmızı liste"ye aldı yani Hindistan'dan İngiltere'ye gidecekler önce 10 gün otelde karantinaya girecek.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Hindistan varyantını "araştırılan varyantlar" listesine ekledi ancak henüz "endişe verici varyant" olarak sınıflandıracak kadar ciddi bir sorun olarak değerlendirmedi.

DAHA BULAŞICI VEYA TEHLİKELİ Mİ?

Bilim insanları bu varyantın daha bulaşıcı ya da aşılara daha dirençli olup olmadığının henüz bilinmediğini söylüyor.

Louisiana State Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Dr. Jeremy Kamil, mutasyonlardan birinin Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilenlere benzer olduğunu söylüyor.

Bu mutasyon daha önceki enfeksiyon ya da aşı sayesinde koronavirüsle savaşabilecek. Bağışıklık sistemimizdeki antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilir.

Ancak şu anda daha kaygı verici olan, İngiltere'de tespit edilen ve şu anda 50'den fazla ülkeye yayılmış olan varyant.

Dr. Kamil ise "Hindistan varyantının İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğundan şüpheliyim ve paniklememeliyiz" diyor.

NEDEN BU KADAR AZ ŞEY BİLİNİYOR?

Bilim insanları, Hindistan varyantıyla ilgili verilerin çoğunun eksik olduğuunu, 298'i Hindistan'da ve 656'sı dünya genelinde olmak üzere çok az örneğin paylaşıldığını söylüyorlar. İngiltere varyantının ise 384 bin farklı dizilimi paylaşılmıştı.

Ayrıca Dr. Kamil, Hindistan'da ilk vakanın kayıtlara geçmesinden bu yana dünya genelinde 400'den az varyant vakasının görüldüğünü vurguluyor.

HİNDİSTAN'DAKİ İKİNCİ DALGADA İTİCİ GÜÇ MÜ?

Hindistan 15 Nisan'dan bu yana günlük 200 bin dolayında vaka bildiriyor. Geçen yıl ise vaka sayısında zirve günlük 93 bindi.

Ülkede koronavirüsün neden olduğu Covid-1 hastalığı sonucu ölenlerin sayıları da artıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden klinik mikrobiyoloji Profesörü Ravi Gupta, "Hindistan'ın yüksek nüfusu ve nüfus yoğunluğu virüsün mutasyonları için mükemmel ortam" diyor.

Ancak Hindistan'daki yeni vaka dalgası büyük toplanmalar ve sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmamasından da kaynaklanıyor olabilir.

Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Dr. Jeffrey Barret, yeni varyantla bir sebep sonuç ilişkisi olabileceğini, ancak hala yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor.

Varyantın geçen yıldan bu yana dolaşımda olduğuna dikkat çeken Barret, "Hindistan'daki dalganın arkasındaki itici güç bu varyantsa, bu noktaya gelmesi birkaç ay sürdü, bu da Kent B117 varyantından daha az bulaşıcı olduğunu gösteriyor" diyor.